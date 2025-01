REP.FI., La Lazio nel destino: un girone fa arrivò la svolta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come evidenziato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, Raffaele Palladino ha parlato della necessità di una “scintilla” per far ripartire una Fiorentina che sta attraversando un periodo difficile, caratterizzato da errori ed evidenti cali di concentrazione. Un girone fa, dopo la partenza in sordina, la squadra trovò la sua svolta proprio contro la Lazio, quando Gudmundsson, al debutto, segnò una doppietta che servì a rilanciare la squadra. Ora, nonostante l’ottimo inizio di stagione, i risultati sono tornati deludenti, con solo due punti nelle ultime sei partite e la sensazione è che la Fiorentina abbia perso parte della sua brillantezza. Tuttavia, Palladino è convinto che la squadra possa risollevarsi, rifacendosi alla compattezza e determinazione mostrata in passato.

La sfida con la Lazio, che sta vivendo un ottimo momento e guida il girone di Europa League, è cruciale. I biancocelesti sono tra le squadre più in forma del campionato e possiedono, sottolinea il quotidiano, un attacco particolarmente affiatato. La partita, tuttavia, resta fondamentale per la Fiorentina, non solo per la classifica ma anche per il morale e la prospettiva della stagione. Palladino, nonostante i dubbi sulla formazione e le assenze di Cataldi, Colpani e Ikoné, punta su certezze come De Gea, Dodo, Adli, Kean e Gudmundsson, dal quale si aspetta maggiori risposte.