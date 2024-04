REP. FI., La Fiorentina ci ha provato ma servono i gol

FirenzeViola.it

Su la Repubblica (Firenze) il giornalista Giuseppe Calabrese ha detto la sua riguardo allo 0-0 della Fiorentina contro il Viktoria Plzen: “Chi pensava che sarebbe stata una passeggiata ci sarà rimasto male. […] Peccato perché la squadra viola ci ha creduto. E ci ha provato fino in fondo. Che fatica, però. La Fiorentina ha tenuto in mano il gioco ma non è riuscita a trovare un varco per sfondare il muro del Viktoria. Partita spigolosa, con una trama già scritta alla vigilia.

L’obiettivo era chiaro, contenere la squadra viola e poi sperare in un guizzo, in un pallone lungo, in una disattenzione che ci può sempre stare. Invece la Fiorentina non ha mai fatto calare l’attenzione, ha gestito con sicurezza, ha provato a far girare il pallone in cerca di una via di fuga. Ma nemmeno con quattro attaccanti in campo è riuscita a fare gol. Un problema, diciamolo. […] Sarebbe utile evitare i calci di rigore, ma per questo è necessario - si torna sempre lì - segnare un gol più del Viktoria”.