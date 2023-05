REP. FI., I piani viola per l'impresa in terra elvetica

FirenzeViola.it

Le carte in regola per ribaltare la sconfitta di giovedì, analizza l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi le hanno. Al St. Jacob Park servirà la gara perfetta, senza ombra di dubbio. Se la Fiorentina a un certo punto della stagione ha sfiorato il record delle 10 vittorie di fila lo deve soprattutto alla grande attenzione. Ma non solo, perché quando la Viola andava a mille ha dimostrato di poter vincere con chiunque. Dunque, attenzione e dare fondo alle proprie energie: questo il piano in terra elvetica per cercare di continuare il sogno europeo.