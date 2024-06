REP.FI., Giovani ed esperti: il mix della Fiorentina di Raf

FirenzeViola.it

Come spiega questa mattina l'edizione fiorentina de La Repubblica, l’obiettivo della Fiorentina è quello di consegnare a Raffaele Palladino una rosa che sia un mix tra giocatori di esperienza, leader e giovani in cerca di spazio. Come accaduto con Kayode nell’ultimo anno: passato dalla Primavera all’esordio da titolare alla prima di campionato dopo aver conquistato in estate il titolo di campione d’Europa con l’U19. Crescere nel settore giovanile per poi provare a spiccare il volo tra i grandi.

Il Viola Park come punto di riferimento per i talenti del domani. L’investimento da oltre cento milioni di euro sul nuovo centro sportivo adesso dovrà alimentare la Fiorentina che verrà. Crescere i propri talenti in casa per poi averli a disposizione quando saranno più maturi.