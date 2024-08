REP. FI, Franchi, numero abbonati in calo del 30%

FirenzeViola.it

Oltre al tema mercato, su Repubblica (edizione Firenze) si parla anche della campagna abbonamenti promossa dalla Fiorentina e di un risultato, quello di 12mila tessere staccate per la prossima stagione, che testimonia un calo netto: dati alla mano, i numeri seguono un trend in discesa ormai da qualche stagione. Basti pensare che nel 2022/23, ovvero il secondo anno con Italiano in panchina e la Fiorentina tornata in Europa, furono oltre 21 mila le tessere staccate. L’anno successivo circa 17 mila e quest’anno 12 mila con un calo del 29.4% sull’anno precedente. Una campagna acquisti in fase di stallo ma non solo, scrive Repubblica.

Regna l’incertezza derivante anche dai lavori di restyling dello stadio Franchi, con la sua capienza ridotta (24 mila in totale) e molti settori che non sono stati messi in vendita. Ovviamente la Curva Fiesole, chiusa per lavori. Ma anche metà settore di Maratona, la tribuna laterale coperta lato Curva Fiesole e alcuni posti che causa lavori non possono essere venduti per scarsa visibilità.