REP.FI., Fiorentina non ancora pronta a rotazioni massicce

Se il pareggio maturato contro il Ferencvaros porta in dote le buone sensazioni arrivate da Barak e Ikoné, entrambi a segno dopo essere tornati in gruppo, allo stesso tempo dimostra come la Fiorentina non sia ancora pronta per delle rotazioni massicce, frutto di una grossa differenza che al momento hanno le riserve dai titolari.

Secondo quanto scritto da La Repubblica di Firenze, la sensazione ad oggi è che la Fiorentina varerà dei cambiamenti a seconda della partita che si troverà a disputare, senza però stravolgere la rosa. Il minutaglie per alcuni è sì fondamentale, ma questo avvio ha messo in chiaro come Vincenzo Italiano non può prescindere da alcuni elementi, neppure contro squadre sulla carta nettamente inferiori.

Il reparto che al momento sembra destare meno preoccupazioni sembra quello difensivo, con Kayode e Parisi che si stanno dimostrando anche meglio dei titolari Dodò e Biraghi e con Quarta, Milenkovic e Ranieri che si stanno dimostrando tutti affidabili. Discorso molto diverso per il centrocampo: giovedì in assenza di Duncan e Arthur è stato il reparto più in difficoltà, con un Lopez ancora fuori dagli schemi e un Mandragora che non riesce a trovare la continuità dello scorso anno.

Le vere certezze dei Viola però sono davanti e si chiamano Nico Gonzalez e Jack Bonaventura. Sono i due imprescindibili e al momento c’è una Fiorentina con loro in campo e un’altra Fiorentina in loro assenza. Anche perché, per quanto riguarda l’argentino, Sottil e Brekalo non hanno trovato ancora la via del gol, mentre Kouame sembra incidere molto di più dalla panchina. Jack invece è come un buon vino che migliora con il passare dell’età, ma va fatto rifiatare e allora spazio a Barak, Infantino è ancora troppo giovane. Infine l’attacco, con le differenze tra Nzola e Beltran più nelle caratteristiche che nel valore. Entrambi hanno bisogno della miglior condizione per rendere, sperando che possano sbloccarsi il prima possibile.