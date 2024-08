REP. FI, Conference, tocca ai nuovi vincere in Ungheria

FirenzeViola.it

Non c'è solo il mercato a tenere banco in queste ore in casa Fiorentina. Perché domani i viola si giocano l'accesso alla Conference League per il terzo anno di fila, e lo faranno alla Pancho Arena contro la Puskas Akademia. In Ungheria, come sottolinea stamani la Repubblica (ed. Firenze), toccherà ai nuovi arrivati spingere la squadra di Palladino al successo. In porta verrà riproposto De Gea dopo il debutto a metà di giovedì scorso, mentre Pongracic, autore di un avvio di stagione non esaltante, dovrà guidare la difesa. Poi starà al Flaco Colpani, da cui tutti si aspettano qualcosa in più: giocatore con talento, andatura che ricorda il calcio di una volta, mancino educato ma in tre partite giocate poco graffiante.

Spazio poi a Richardson dopo l'esordio al Franchi contro il Venezia, infine Moise Kean: se la Fiorentina ha speranze di Europa, di vittorie e di gol, molto o quasi passa dall’ex Juventus - si legge -. De Gea, Pongracic, Colpani, Kean, Richardson: tutti hanno scelto la Fiorentina anche per poter giocare in Europa. Tocca a loro conquistarla domani sera.