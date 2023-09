REP. FI., Cabral-Jovic in vantaggio 2-0 su Nzola-Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze scrive un articolo sull'attacco della Fiorentina. Due a zero in favore dell’attacco dello scorso anno -si legge-. Nello stesso lasso di tempo e non lo stesso numero di partite giocate, l'attacco dello scorso anno aveva già segnato due gol (Jovic contro la Cremonese e Cabral contro Twente), mentre l'attuale coppia Nzola-Beltran è ancora ferma a zero. Se per Nzola si è parlato spesso di condizione ancora da trovare, Beltran ha giocato spesso spalle alla porta, duellando con i difensori avversari e facendo inserimenti e tagli che non sono mai stati serviti, se non quando il centravanti si spostava sulle linee laterali. Questo dice molto sul gioco della Fiorentina che ha bisogno della punta per svilupparsi.

Per Vincenzo Italiano la gestione delle punte è diventata una vera e propria sfida, considerando il fatto che in attacco è stato lui a chiedere i giocatori in questo reparto. Adesso tutti si aspettano i gol. Il tecnico sta comunque pensando ad un piano B da tirare fuori tra qualche settimana nel caso le cose stessero andando male. Dopo Vlahovic infatti a Firenze non ci sono stati più attaccanti in grado di segnare con continuità: Piatek, Cabral, Jovic e ora anche Beltran e Nzola. Un'emorragia da fermare per rilanciare la Viola.