REP. FI., Beltran: viola rifiutata offerta del Galatasaray

L'edizione di La Repubblica(Firenze) analizza la partenza a rilento, 5 pareggi in 5 gare, della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Tolto il pareggio di Parma, che a posteriori potrebbe essere definito positivo per il rendimento della squadra di Pecchia, tra Venezia e Monza, in campionato, e contro la Puskas Akademia in Conference dai viola ci si aspettava qualcosa di più. Vista la rivoluzione totale della rosa, questa Fiorentina ha bisogno di pazienza e fiducia, adesso però, con il mercato concluso, toccherà a Palladino e ai suoi ragazzi mostrare tutto il loro valore. In vista di Bergamo Palladino cercherà di migliorare la fase difensiva, di aumentare i momenti in cui la sua squadra ha il dominio del gioco, accelerare il processo di conoscenza reciproca, migliorare la condizione atletica e ritrovare il suo nuovo numero 10. 5 obiettivi fondamentali per il nuovo corso viola. A partire proprio dalla difesa in cui ci sarà bisogno di trovare stabilità coni tre che dovranno essere i titolari, ovvero Quarta, Pongracic e Ranieri. Riguardo al controllo del gioco Adli, Cataldi e Richardson saranno fondamentali nella gestione, ma ci sarà bisogno anche di più qualità sulla trequarti.

In quella posizione potrebbe avere qualche chances in più anche Beltran che fino ad ora, da punta o seconda punta, non è andato benissimo con Palladino. Eppure la Fiorentina su di lui punta e infatti ha rifiutato anche delle offerte, non ultima quella del Galatasaray, arrivate sulle scrivanie del Viola Park. Qualità che oltre a Beltran dovrà portare anche Gudmundsson che ieri ha finalmente svolto parte dell'allenamento con i suoi nuovi compagni.