REP. FI., Adesso vacanze per Nico: ecco quando rientra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Repubblica Firenze scrive di Nicolas Gonzalez, che con la sua Argentina ha vinto la Coppa America. Scaloni ha sempre puntato su di lui, vedendolo come titolare o primo a subentrare. Nico indispensabile per Scaloni, a destra o a sinistra. Che sia a centrocampo o in altre zone. Tanto che poche settimane fa il ct l’ha schierato come terzino sinistro nella difesa a quattro. Il sogno con la Nazionale rimane il Mondiale, visto l’infortunio che gli ha precluso quello in Qatar nel 2022. Adesso scattano le vacanze: tre settimane in cui ricaricarsi prima di tornare a Firenze, a disposizione del nuovo allenatore Raffaele Palladino.