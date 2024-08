NAZIONE, Viola, tra i due litiganti spunta Folorunsho?

FirenzeViola.it

Tessmann e Gudmundsson bloccati (per ora), McKennie pare fuori portata e così la Fiorentina pensa a delle alternative. Lo riporta la Nazione, che poi aggiunge il nome di Michael Folorunsho, che potrebbe subito lasciare il Napoli. Ieri Pradè si è informato con il club azzurro. Jolly a cavallo tra la mediana e la trequarti. Idea che costa più o meno 12 milioni di euro e che la Fiorentina sta realmente valutando, per dare a Raffaele Palladino un centrocampista di esperienza, quantità e qualità, che l'anno scorso, alla prima in A col Verona, ha fatto così bene da conquistarsi anche la convocazione con la Nazionale Italiana per gli Europei in Germania.

Folorunsho diventa quindi più che un ripiego, anche perché sul fronte Tessmann tutto continua a tacere. La Fiorentina non farà alcun passo in avanti e anzi, definire il club irritato per la situazione è un eufemismo. Oltretutto non si potrà attendere all’infinito.