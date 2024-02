NAZIONE, Patto Italiano-tifosi. La curva si è schierata

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione, nel suo spazio dedicato ai temi di casa Fiorentina, parla patto fra Vincenzo Italiano e i tifosi viola. Il confronto che c'è stato tra i rappresentati della Curva Fiesole e il tecnico siciliano è stato vitale per entrambe le parti per uscire dalla situazione di crisi. Nessuna accusa, anzi, il messaggio è stato quello di lottare tutti insieme per non gettare al vento una stagione che può portare a grandi risultati. Pazienza se il mese di gennaio è stato da incubo sia in campionato che in Supercoppa, la Fiorentina deve tornare al top della condizione per giocarsi la semifinale di Coppa Italia e per provare a raggiungere la finale di Atene in Conference League.

Tifosi che nella sfida di domenica contro il Frosinone sono stati ironici nei confronti delle parole del D.G. Joe Barone sul mercato. "L’unico frigo sempre pieno è il nostro" questo lo striscione esposto in Curva Fiesole con accanto una serie di birre. Per Italiano invece solo applausi e cori che mostrano la stima della Curva per il tecnico nativo di Karlsruhe. Intanto domani si torna a giocare, la Fiorentina alle 19:00 sfiderà il Bologna al Dall'Ara, e sarà seguita da almeno 1.200 tifosi viola.