NAZIONE, Newcastle, offerta per Nico: la Viola ci pensa

Il Newcastle ha presentato alla Fiorentina un'offerta per Nico Gonzalez. È ciò che racconta oggi La Nazione, tramite le sue pagine odierne, dove ribadisce come l'argentino sia tuttora in vacanza con la famiglia a Buenos Aires e sia atteso a Firenze per gli allenamenti attorno al 4-5 agosto. Coi viola ha un contratto fino al 2028, Pradè lo dichiarò al 99% incedibile ma se arrivasse qualcosa sarebbe sicuramente preso in considerazione. E in tal senso, il quotidiano scrive che la Fiorentina ha sul tavolo almeno un’offerta dalla Premier League, recapitata dal Newcastle (che pare interessato anche a Kayode), arrivata tramite intermediari qualche giorno fa. Cifra che non sembra ancora quella destinata a far tremare i polsi, sicuramente inferiore ai 43 milioni offerti dal Brentford dodici mesi fa. Ma è una base di partenza, anche perché i Magpies vorrebbero cedere Almiron (stesso ruolo) per migliorare l’offerta per il calciatore della Fiorentina.

La scelta sul suo futuro non sarà semplice, trattandosi del giocatore più importante della rosa. Ma il club è pronto ad ogni scenario e, visto il ritardo sul fronte cessioni, la situazione di Gonzalez è aperta ad ogni scenario.