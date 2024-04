NAZIONE, La viola si affida a Nico e Belotti per la vittoria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tanti i motivi, scrive La Nazione, per cui la Fiorentina questa sera è chiamata a vincere: innanzitutto dare continuità alla bella prestazione offerta contro l’Atalanta; poi per non chiudere definitivamente l’accesso all’Europa dal campionato; infine perché dall’altra parte ci sono i due grandi ex che Firenze non è mai riuscita a perdonare per il tradimento subito. Tre buoni motivi per dare un significato alla partita di questa sera.

Per farlo la viola punterà tutto sulle sue armi più importanti: Nico Gonzalez e Andrea Belotti. Il Gallo sente aria di derby e con la maglia granata era lui l’eroe su cui i tifosi del toro puntavano. Nico invece è il leader massimo di questa Fiorentina e punterà a prendere nuovamente la squadra sulle spalle, cosa che non sempre è riuscito a fare, chiosa il quotidiano, nell’arco di questa stagione.