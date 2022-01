NAZIONE, L'opinione: "Una beffa e un danno morale"

A proposito dell'azione dimostrativa messa in atto per Firenze e non solo da alcuni ultras della Juventus, dopo la cessione di Vlahovic ai bianconeri e al comunicato della Curva Fiesole, il responsabile delle pagine sportive de La Nazione Cosimo Zetti ha espresso in un editoriale il suo punto di vista in merito: "In fin dei conti c'era da aspettarselo: il ragionamento della società sul futuro di Vlahovic, la trattativa lampo con i bianconeri e la cessione alla Juventus proprio a metà stagione non sarebbero potuti passare sotto traccia. Inutile negarlo, la rivoluzione di gennaio non avrebbe potuto far altro che destabilizzare l'ambiente. Ed era anche immaginabile che le varie anime del tifo viola si sarebbero fatte sentire finendo per addossare le colpe al giocatore oppure al presidente Commisso. Quello che ci ha profondamente colpiti e che non ci aspettavamo, è che la vicenda potesse valicare i confini della città. A colpirci sono stati gli sfottò a cui tutta la città è stata costretta a sottostare. Oltre al danno, anche la beffa. Anzi, oltre al danno materiale, anche quello morale. Sì, morale, perché il fiorentino è abituato a soffrire, ma vedere quegli striscioni di matrice juventina e venire sbeffeggiati in casa propria è un'altra cosa. I prossimi giorni saranno decisivi, come decisivo potrebbe rivelarsi il ritorno di Commisso in città. Possiamo capire i freddi numeri di un'operazione finanziaria da 75 milioni, ma ci aspettiamo spiegazioni un pochino più esaurienti".