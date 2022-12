NAZIONE, L'opinione: "E adesso Kissicompra?"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Il triste Natale bianconero in qualche modo ci rallegra. Ma non così tanto. L’inchiesta va avanti, la Juventus rischia una forte penalizzazione che comunque ci farebbe comodo, o addirittura qualcosa di più. I ricchi non pagano le tasse e arriva una bella legge che permette di rateizzare il tutto in comode rate. Loro che hanno speso soldi che non avevano, vincevano partite e si facevano belli. E’ come fare una sfida in bici: tu con la tua vecchia cara due ruote senza cambio, l’altro con la bici elettrica con la quale pure Bolatti sembrerebbe Bolt. E dai. A proposito di Bolatti. E’ spuntata una foto dopo la finale de mondiali vinta dall’albiceleste. Comunque, tra un trivial, i crostini e un Ramadani in fiera siamo arrivati in pieno periodo del Kissicompra, gioco da tavolo più difficile dello scarabeo e complicato del «Costruisci il Viola Park». Ma il 2023 sarà davvero l’anno de Viola Park, e questa è una bellissima notizia. Un’altra bella notizia sarebbe quella di una Fiorentina in grado di fare gol anche con le sue punte. No, non è una critica, è un piccolo desiderio da mettere sotto l’albero. Ecco poi il caso Amrabat. Il Liverpool pare si sia preso una vera fittonata. Klopp non ci dorme più la notte. Il ct del Marocco dice che il suo centrocampista vale un top club. Con rispetto per la Fiorentina. Come sempre, ci mancherebbe. Mah".