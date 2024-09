NAZIONE, Kayode, Parisi e Beltran: mercato in vista?

FirenzeViola.it

Ballano una sessantina di milioni sulla panchina viola: è quanto scrive la Nazione, in un pezzo in cui si dedica a tre degli esclusi pesanti in questa prima parte di stagione della Fiorentina. Si tratta di Michael Kayode, Fabiano Parisi e Lucas Beltran, tre investimenti in totale da 60 milioni. Un attaccante, un difensore (anzi, il difensore emergente) e un esterno di raccordo utile in fase di copertura che di spinta: in campo, fino a questo momento, si sono visti con il contagocce.

Sull'attaccante argentino la Nazione si sofferma parlando di una sua qualità, la duttilità, che rischia di essere un limite. Sia centravanti che trequartista che seconda punta, ma in pratica, non fa bene nessuno dei tre ruoli. Per Parisi invece, a sinistra, con l'arrivo di Gosens, c'è sempre meno spazio. Capitolo Kayode: la situazione del classe 2004 si intreccia alle parole di Pradè che ha confessato in conferenza come in estate si era pensato auna sua cessione. Le leggi del mercato parlano chiaro e dicono questo, ma rimane il fatto che Kayode, probabilmente, non era (e non è) da considerare uno dei punti di riferimento intoccabili degli undici di Palladino. A gennaio, si potrebbero riaprire le vie del mercato. Non sol oper Kayode, ma anche per gli altri due.