NAZIONE, I viola si buttano via. Rocco, ritorno amaro

Un'ottima prova vanificata da un finale horror. La Nazione, dopo aver riportato in cronaca gli avvenimenti del match di ieri pomeriggio, presenta così la partita della Fiorentina contro l'Empoli, uscito vittorioso 2-1 dal derby toscano. Il ritorno in Italia di Rocco Commisso, presente al Castellani, è amaro e la Fiorentina rimanda i discorsi europei, mandati in tilt dai gol di Bandinelli e Pinamonti. Nonostante una buona gestione della partita, la Fiorentina non è stata brava nel trasformare in gol le molte occasioni create. Dopo il gol di Vlahovic però la sensazione è che la partita fosse in tasca, invece le mosse di Andreazzoli e le ingenuità dei viola hanno reso possibile l'inimmaginabile.