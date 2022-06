NAZIONE, I dubbi sul futuro di Milenkovic

Nel numero in uscita stamani, La Nazione parla del "Rompicapo Milenkovic": questo il titolo dell'articolo in cui il quotidiano fiorentino analizza lo stallo tra la Fiorentina ed il calciatore serbo, in scadenza a giugno 2023. Il rinnovo di Nikola Milenkovic dovrà quindi essere una delle priorità, successivamente si capirà cosa fare del classe '97, che ha una quotazione di mercato che sfiora i 20 milioni.

Negli altri aggiornamenti di mercato forniti da La Nazione, si parla anche di un interesse della Lazio per Riccardo Saponara (in scadenza a fine mese) e di un'accelerata della Roma per Zeki Celik, terzino classe '97 del Lille accostato da tempo alla Fiorentina. Belotti rimane un sogno per i viola, che si stanno contendendo proprio col Torino Joao Pedro.