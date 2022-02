NAZIONE, Gli scenari di Rocco: ieri primo segnale

La Nazione, stamani stamani in edicola, dedica ampio spazio ai nuovi scenari sul futuro aperti dal presidente viola Rocco Commisso (“Devo fermarmi a riflettere”), su cui nessuno ha certezze. Anche se ieri - si legge - un primo segnale è arrivato dopo un lungo colloquio fra il proprietario della Fiorentina e il capitano Biraghi: un modo per testimoniare il proprio sostegno alla squadra in un momento in cui sono possibili sbandate emotive, considerato il clima nuovamente acceso per la cessione di Vlahovic alla Juve.