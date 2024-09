NAZIONE, Finalmente il tridente. Ok Bove e Cataldi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione fa il punto sul possibile undici che vedremo questo pomeriggio al Castellani. Secondo il quotidiano Palladino dovrebbe finalmente poter schierare dal primo minuto quello che, sulla carta, si presenta come il tridente più offensivo possibile a sua disposizione: con Colpani e Gudmundsson alle spalle di Kean.

A centrocampo, invece, visto anche l'infortunio di Mandragora, la linea mediana sarà a due con Bove e Cataldi che agiranno come perni centrali di un reparto completato dagli inamovibili Dodo e Gosens sugli esterni. Scelte quasi obbligate in difesa, che dovrebbe ripartire dallo stesso terzetto visto in avvio con la Lazio, ovvero con Martinez Quarta, Comuzzo e capitan Biraghi (in ballottaggio con Ranieri) davanti a De Gea.