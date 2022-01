NAZIONE, DV9, oggi possibili nuovi contatti ACF-Juve

Secondo La Nazione, il countdown del caso Vlahovic è entrato ieri nella sua fase più concitata. Mosse a sorpresa in vista? E’ possibile. Magari già nella giornata di oggi, molto più probabilmente in quella di domani. Intanto ieri i dettagli dell’accordo che il serbo andrebbe a sottoscrivere con la Juventus: maxi-ingaggio di 7 milioni a stagione per 5 anni. La parola adesso passa alla Fiorentina ma non è da escludere che già nella giornata di oggi (per la prima volta dopo settimane di gelo), viola e bianconeri tornino a parlarsi. Sul piatto ci saranno i 60 milioni che la Juve considera il prezzo giusto per chiudere subito l’affare.