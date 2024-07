NAZIONE, Due colpi in mezzo: tentativo viola per Pessina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione, nelle sue pagine sportive oggi in edicola, riparte dall'arrivo imminente alla Fiorentina di Nicolas Valentini. Proprio come anticipato ieri, il difensore argentino ha trovato l'accordo col club di Commisso e sarà un nuovo giocatore viola, con cui firmerà fino al 2029. Rimane da capire solo se arriverà subito a Firenze oppure tra sei mesi a gennaio, quando sarà svincolato. In queste ore la Fiorentina sta lavorando col Boca Juniors per avere ragazzo subito, con gli argentini che chiedono un paio di milioni o poco più per disfarsene già adesso. Il classe 2001 spinge per arrivare ora.

Passando poi al reparto di centrocampo, il quotidiano scrive che Pradè e Goretti lavorano per due avere altri due innesti e il nome al momento più vicino rimane Kristian Thorstvedt. Ma - si legge - mancando anche un play, verrà fatto un tentativo col Monza per Matteo Pessina, fedelissimo di Palladino nell'esperienza in Brianza.