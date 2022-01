NAZIONE, Che impatto Piatek-Ikoné. In allenamento...

La Nazione pone la sua attenzione oggi sui due nuovi acquisti, Krzysztof Piatek e Jonathan Ikoné. L'impatto dei due è stato devastante, migliore di quello che ci si potesse attendere e anche il tempo impiegato per entrare in sintonia con lo spogliatoio e capire ciò che chiedeva loro Italiano è stato davvero pochissimo. Il francese si è dimostrato una spugna, ma anche il polacco ha impressionato, anzi è stato il migliore dei due sulla base di ciò che ha fatto vedere in allenamento. La suggestione di vederli in campo dall'inizio a Cagliari è valutata da Italiano, ma resterà tale con Saponara e Nico Gonzalez che saranno titolari anche in Sardegna.