NAZIONE, Cataldi cuore biancoceleste ma voglia di vincere in viola

Nell’edizione odierna de La Nazione viene riportata la conferenza stampa andata in scena ieri al Wind3 Media Center, che ha visto come protagonista l’ex giocatore della Lazio Danilo Cataldi, il quale si è contraddistinto anche per un’eccessiva onestà. Durante la sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, il centrocampista ha infatti confessato apertamente che non avrebbe mai lasciato la Lazio, una dichiarazione fatta anche come segno di rispetto verso i nuovi tifosi viola.

Cataldi ha però spiegato di aver scelto la Fiorentina grazie al forte interesse della dirigenza e del mister Palladino, che conosce da tempo. Convinto del potenziale della squadra, punta a grandi obiettivi, come vincere la Conference League, e promette massimo impegno in campo, forte della sua esperienza e maturità acquisite negli anni.