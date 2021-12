LA STAMPA, Addio scontato, ma DV9 è un simbolo

Come scrive La Stampa, nessuno ferma Dusan Vlahovic (protagonista anche di un diverbio con il tecnico viola Italiano al momento del cambio) che continua a segnare con una regolarità impressionante e che con il gol realizzato ieri contro il Sassuolo è arrivato a quota 33 in un anno solare in Serie A. Solo Cristiano Ronaldo era riuscito a compiere un'impresa simile negli ultimi sessant'anni, ma mercoledì il serbo, contro il Verona, avrà addirittura la possibilità di superare il portoghese. Il serbo è sempre più il simbolo viola, nonostante un suo addio a fine stagione sembri ormai scontato.