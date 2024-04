LA NAZIONE, Gasp in forma, viola solidi: gara perfetta

FirenzeViola.it

La Nazione invoca la partita perfetta stasera a Bergamo. La Fiorentina vuole entrare di nuovo nella porta principale della Coppa Italia, e se il passato insegna, al netto delle assenze e precarie condizioni di alcune pedine chiave, ha personalità e qualità per fare la prestazione in una gara singola. La squadra di Gasp, come testimoniano le vittorie sul Monza ma soprattutto il passaggio del turno in Europa League a spese del Liverpool, è in grande ritmo e sta segnando con continuità.

La Fiorentina, dal canto suo, ha mostrato buona solidità difensiva malgrado qualche sbavatura che, appunto, dovrà essere eliminata per chiudere la partita perfetta.