IL TIRRENO, Serata crepacuore. Italiano è mago magò

Il giornalista Andrea Bruno Savelli, sulle pagine de Il Tirreno, si è soffermato sulla vittoria centrata dalla Fiorentina per 3-2 ieri contro la Cremonese: “È stata una sceneggiatura da Oscar controindicata per i deboli di cuore, una di quelle partite che fanno uscire i motorino clacsonanti come se avessi vinto una Champions. […] Jovic è un fenomeno, mettetelo a fare quello che volete. Se gli fate seguire i lavori per la tranvia li fa finire con un anno d’anticipo. […] Italiano sta recuperando anche Kouame, che pareva gli si intrecciassero le gambe, e invece è stato tra i migliori in campo. […] Se non è San Vincenzo è il mago magò dei Viola, e per una volta il karma dei tifosi della Fiorentina gli regala gioia!”.