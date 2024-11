GAZZETTA, Vola la Viola grazie a un Super Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria dei viola di ieri contro il Verona: "Si diventa grandi quando si vince anche senza entusiasmare, ma facendo le cose giuste al momento giusto. Come un gol in avvio, uno quando la partita rischia di impantanarsi e uno alla fine. Come affidarsi al centravanti se il gioco per una volta non funziona granché. La Fiorentina batte il Verona e chiude questa striscia di partite ravvicinate con due consapevolezze significative: ha trovato il modo per far emergere il differente livello rispetto agli avversari anche all’interno di una prestazione normale e Moise Kean ha confermato lo stato di grazia segnando la prima tripletta della carriera sotto gli occhi di un soddisfatto Luciano Spalletti".

La Fiorentina di Palladino è seconda in classifica a un punto dalla vetta ed essere lì a novembre non è casuale. I viola sono iscritti per un posto all'Europa che conta. Arriveranno momenti difficili in questa stagione, ma intanto Firenze si gode questa squadra che ha ottenuto 25 punti con sei successi consecutivi. Ieri la squadra è parsa affaticata fisicamente e mentalmente, ma nella ripresa ha dato lo strappo decisivo per portarsi a casa i tre punti. I viola ieri hanno concesso un solo tiro nello specchio (il gol del momentaneo 1-1 di Serdar). La Fiorentina non incanta, aumenta leggermente la pressione e al 13' della ripresa trova l'episodio chiave per riportarsi in vantaggio grazie alla zampata di Kean su corner. Nel finale, Kean gode degli spazi lasciati dal Verona e grazie a un lancio di De Gea corre verso la porta avversaria, si accentra e di destro segna il 3-1 che chiude definitivamente la partita.