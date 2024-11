GAZZETTA, Viola non fatta per volare. Ma lo fa lo stesso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport, nelle sue colonne di oggi, si concentra sul momento della Fiorentina scrivendo che: "è come la teoria del calabrone. La Fiorentina non sarebbe strutturalmente in grado di volare, ma se ne frega e ci riesce lo stesso. In alto, altissimo". La squadra viola - prosegue la Rosea - non ha la forza devastante dell’Inter o la ferocia dell’Atalanta però Raffaele Palladino riesce comunque a tenere il passo di Inzaghi e Gasperini. Con la prospettiva di lasciare tra una settimana il quadrilocale in condivisione al secondo posto per salire fino all’attico, visto che domenica al Franchi arrivano proprio i campioni d’Italia I numeri finora strepitosi di questa stagione sono però l’effetto.

Conta di più la causa: alla quale tutta la Viola si è ormai dedicata. La Fiorentina ha ancora delle fragilità e gioca una partita tutto sommato imperfetta, ma non molla un centimetro, sa cambiare registro: prima è cinica, poi controlla il ritmo, cede il pallone e sa difendersi, varia assetto e chiude in contropiede il risultato.