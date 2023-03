GAZZETTA, Sfida che per i viola vale una stagione

Come riportato questa mattina dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ultima gara disputata in terra Turca non è andata molto bene, infatti i viola persero 3-0 contro il Basaksehir. La Fiorentina di adesso però non è più quella dell'inizio stagione: ha trovato continuità sia nel segnare (nonostante lo scarno 1-0 contro il Sivasspor all'andata) sia nel non subire gol (subito solo un gol nelle ultime quattro partite). Nonostante le condizioni climatiche non favorevoli e uno stadio che, al contrario sarà molto caloroso, la Fiorentina questa sera, contro il Sivasspor, dovrà passare il turno. La squadra gigliata infatti si gioca la stagione con le coppe.