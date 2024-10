GAZZETTA, Ranieri-Comuzzo: coppia di centrali a km zero

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport concentra la sua attenzione sulla nuova coppia di centrali della Fiorentina formata da Luca Ranieri e Pietro Comuzzo. Da quando Palladino ha deciso di passare, con successo, alla difesa a quattro i titolari nel mezzo sono diventati loro due. I due centrali, cresciuti entrambi nel vivaio gigliato, in futuro possono diventare anche un asset economico per la società viola che, in caso di cessione, potrebbe portare a casa una sostanziosa plusvalenza.

Nato a La Spezia Luca Ranieri già a 14 anni si allenava con la maglia viola ai campini dietro lo stadio Artemio Franchi. Prima di arrivare in pianta stabile in prima squadra per il classe 1999 tanta gavetta, da Foggia a Salerno, passando per Ascoli e Ferrara. L'anno di formazione più importante probabilmente è stato l'ultimo, quello vissuto a Salerno. Poi, nell'estate del 2022, il ritorno alla casa base con Vincenzo Italiano. Anche con Palladino fino ad adesso è sceso in campo quasi sempre, quarto in rosa per minuti in Serie A, e contro il Milan anche con la fascia di capitano al braccio.

Dal Friuli, passando prima per Udinese e Pordenone, Pietro Comuzzo è arrivato a Firenze quando aveva solo 13 anni. Adesso è l'unico classe 2005, insieme a Yldiz della Juventus a giocare in pianta stabile in Serie A. Attento, preciso, si esalta nei duelli fisici con l'attaccante. A Firenze ha scalzato il posto a un senatore del gruppo viola come Quarta e in Nazionale si è conquistato la chiamata dell'Under21. In futuro chissà...