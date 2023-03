GAZZETTA, Procede la road map per lo stadio: piano B

FirenzeViola.it

A proposito del caso Franchi - riporta La Gazzetta dello Sport - se da Firenze e Roma viene confermata la richiesta di audizione per illustrare le ragioni dell’operazione e la sua coerenza con le regole e la filosofia del Recovery fund, la road map per il restyling dello stadio sembra procedere spedita tanto che per dicembre sono calendarizzati i primi lavori preliminari e si ipotizza come giugno 2024 l’apertura a pieno regime del cantiere. E ci sarebbe un piano B in grado di consentire la messa in sicurezza del percorso per il nuovo Franchi: essendo un bene culturale sottoposto a tutela, l’impianto sportivo si trova nella lista come unico investimento “sportivo” fra i 14 poli “attrattori”, con un finanziamento di 95 milioni di euro. Soldi, questi ultimi, che non sono in discussione poiché seppure inseriti nella tempistica del Pnrr, italiani e su cui quindi la Commissione europea non ha voce in capitolo.