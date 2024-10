GAZZETTA, Per il Milan servono le magie di Gud e Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo ha detto Palladino in conferenza e lo ribadisce La Gazzetta dello Sport: per battere il Milan servirà una notte "magica". Come scrive la rosea, Palladino si affiderà soprattutto ai suoi assi Gudmundsson e Kean, i quali hanno già firmato due gol a testa in Serie A e fatto intravedere una buona intesa nonostante i soli 160 minuti disputati assieme. Il centravanti, che ha già segnato al Milan in passato, cerca il sesto sigillo in stagione; l'islandese invece va a caccia della prima rete su azione e ha voglia di trascinare i compagni alla seconda vittoria in campionato.