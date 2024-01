GAZZETTA, La Fiorentina punta su Beste e Klostermann

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'argomento principale è il mercato e per quanto riguarda la Fiorentina, la rosea scrive che la viola è pronta ad intervenire sul mercato per regalare ad Italiano una serie di elementi che siano in grado di dare un contributo per portare la squadra in fondo a tutte le competizioni.

Al momento due sono le priorità principali: esterno offensivo e difensore di destra. Nel primo caso, tra i tanti obiettivi come Laurientè, Strefezza e Ngonge, il preferito sembra essere Jan-Niklas Beste, esterno classe '99 che l'anno scorso fu uno dei principali fautori della promozione dell'Heidenheim con 12 gol e 13 assist in 34 partite e quest'anno sta mettendo su ottimi numeri anche in Bundesliga, con 5 reti e 8 assist in appena 14 presenze. Si tratta di un giocatore veloce e tecnico che vale intorno ai 15 milioni.

Per la difesa, invece, la Fiorentina guarda ancora alla Germania, in particolare al Lipsia, squadra in cui milita il classe '96 Lukas Klostermann, terzino destro che all'occorrenza può giocare anche da difensore centrale e che - come rivelato dal bisettimanale Kicker - non intende rinnovare col proprio club, con il contratto che gli scadrà a giugno. Klostermann finora ha fatto 13 presenze impreziosite da un gol.