GAZZETTA, L'Inter rifiutò 20 mln dai viola per Carboni

© foto di www.imagephotoagency.it

Un affondo deciso, per bruciare la concorrenza ed impedire eventuali aste. L'Inter si muove in anticipo per Albert Gudmundsson, talento del Genoa valutato dai rossoblù 30 milioni di euro: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il giocatore avrebbe già dato l'ok per il trasferimento a Milano. Serve ora l'accordo fra i club, non è escluso che ci possa essere un prestito con obbligo di riscatto, ma bisognerà capire anche se i liguri alzeranno o meno le richieste.

La Rosea riporta anche come l'Inter possa provare ad arrivare a Gudmundsson attraverso anche uno scambio, coinvolgendo nell'operazione Valentin Carboni. Intrecciando così due giocatori che la Fiorentina ha cercato lo scorso gennaio, quanto i nerazzurri rifiutarono 20 milioni proprio dai viola, che si erano rivolti al club di Zhang dopo aver ricevuto il no del Genoa per Gudmundsson.