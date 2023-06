GAZZETTA, Jovic tra alti e bassi. Ora la chance di Praga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport si concentra su Jovic, in vista della finale tra Fiorentina e West Ham di Conference League. L'attaccante serbo, dopo tre brutte stagioni, è finalmente in ripresa. A Basilea quando è entrato si è reso subito pericoloso, prendendo un palo, andando vicino al gol e facendo la sponda-assist per Barak. Contro la Roma ha segnato e anche contro il Torino. Non gli capitava di andare a segno in due gare di fila di campionato da quattro anni, da quella magnifica stagione che lo ha visto protagonista con la maglia dell'Eintracht Francoforte, dove ha realizzato 27 centri totali, 17 in campionato, 5 in un match.

Il serbo già si fa notare da ragazzo, all'età di 16 anni, quando si mette in luce con la Stella Rossa, totalizzando dalla Under 16 alla 21, 44 gol in 66 partite, dimostrando di essere un attaccante completo. Dopo il passaggio al Benfica, poi all'Eintracht, poi al Real Madrid, dove non riuscì a brillare. Chi lo ha capito è stato Italiano che l'ha rilanciato. Adesso il l'ex Real Madrid è a quota 13 gol in 49 partite e quasi tutte sono state reti pesanti. A Praga Jovic vuole tornare ad essere decisivo com'era stato a Belgrado o a Francoforte.