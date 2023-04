GAZZETTA, Il netto cambiamento di Cabral

INDISCREZIONI DI FV DUNCAN, IL GHANESE RIMARRÀ A FIRENZE PER ALLENARSI Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... NOTIZIE DI FV VIAREGGIO CUP, OGGI LA SEMIFINALE CONTRO IL SASSUOLO Quest'oggi, sabato1 aprile alle ore 14:00, la Fiorentina affronterà il Sassuolo nella partita valida per la semifinale della Viareggio Cup. La gara si disputerà allo Stadio Buon Riposo di Seravezza. Sarà un remake... Quest'oggi, sabato1 aprile alle ore 14:00, la Fiorentina affronterà il Sassuolo nella partita valida per la semifinale della Viareggio Cup. La gara si disputerà allo Stadio Buon Riposo di Seravezza. Sarà un remake... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi