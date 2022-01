GAZZETTA, Già oggi può arrivare il sì per Vlahovic

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la grande trattativa per Dusan Vlahovic è agli incontri finali, con Darko Ristic, agente del serbo, in arrivo da Belgrado in mattinata. L’accordo tra club e procuratori è l’ultimo tassello mancante. La Juventus lavora all’operazione da settimane, in un certo senso da mesi. Restano da definire i dettagli pre-firma e forse le commissioni, che potrebbero essere in doppia cifra, un tema per cui comunque non può non esserci un accordo di massima da giorni: il braccio di ferro insomma esiste ma ci sono i presupposti perché oggi sia una giornata positiva, potenzialmente da sì.