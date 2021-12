GAZZETTA, Ecco il piano del Milan per Milenkovic

La Gazzetta dello Sport stamani scrive che nel casting milanista per sostituire Simon Kjaer, operatosi al legamento crociato anteriore, spicca il nome di Nikola Milenkovic. In questa partita, in vista della riapertura del mercato, gioca un ruolo determinante anche l’esito dell’ultima giornata del girone di qualificazione in Champions League. In via Aldo a Rossi hanno ben chiaro in mente tutti che un’eventuale promozione agli ottavi porterebbe introiti importanti, indispensabili per finanziare un’operazione di livello. Anche il possibile trasloco in Europa League potrebbe indurre il club ad un sacrificio. Quanto al serbo, in questi giorni i suoi rappresentanti stanno valutando la situazione, ben sapendo che Commisso è anche alle prese con la grana Vlahovic. Il Milan naturalmente è alla finestra, attende il momento giusto per muoversi (o meno).