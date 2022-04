CORSPORT, Viola volano con tridente in stile Europa

Se un progetto ha bisogno di continue conferme, allora la Fiorentina, dopo il 3-2 al Maradona, ha molte certezze in più, visto che chi l'ha confezionato, ovvero Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral non sono tre calciatori qualsiasi, ma rappresentato qualcosa di importante dentro al progetto che cresce. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'ultimo match ha dato nuove conferme sulla bontà dell'opera che sta portando avanti la Fiorentina perché l'anno di "ricostruzione" è diventato l'anno di un obiettivo possibile. E tutto è iniziato con l'acquisto dell'argentino per 27 milioni di euro: i viola l'hanno saputo aspettare e mai hanno dubitato che potesse essere uno dei punti di riferimento per il futuro.

Il lavoro è proseguito a gennaio con un piccolo grande ribaltone, che i dirigenti hanno saputo sfruttare con merito per accelerare, sempre potendo contare sull'allenatore "ideale": Vlahovic alla Juventus, Ikone, Cabral e Piatek alla Fiorentina. E così l'accelerazione e la mentalità trasmesse dal tecnico alla squadra sono state decisive fino al 2-3 di domenica scorsa.