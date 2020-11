CORRIERE SPORT, Prandelli e l'operazione Spagna

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle pagine dedicate alla Fiorentina, scrive dell'"Operazione Spagna" che ha in mente Cesare Prandelli, ossia quella di valorizzare i talenti iberici che ha in rosa: partendo da Pol Lirola, fino ad arrivare a due più stagionati come Jose Callejon e Borja Valero. Nessuno dei tre, per motivi differenti, ha ancora inciso e l'obiettivo del nuovo allenatore è quello di recuperarli tutti: l'ex Napoli, attendendo il suo inserimento al meglio delle forze, sarà esterno offensivo per un 4-2-3-1 o un 4-3-3; il Sindaco, invece, ancora di fatto non ha iniziato davvero la stagione avendo collezionato solo 40' prima di farsi male: ora è disponibile, però; infine, Lirola, mai decollato davvero con Iachini e ora arma a disposizione di Prandelli per avere una difesa a quattro con due laterali di spinta quali lui e Biraghi.