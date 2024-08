CORR.SPORT-STADIO, Juve-Nico a 30mln: Rocco frena

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta i passi avanti fatti dalla Juventus per strappare Nico Gonzalez alla Fiorentina con un'offerta da 30 milioni che Giuntoli avrebbe messo sul piatto nella giornata di ieri. Una cifra che fa vacillare il club viola senza però impedire a Commisso di scendere in campo dagli Stati Uniti per congelare la trattativa; Rocco non intende infatti agevolare l’eterno nemico bianconero, scrive il quotidiano, almeno finché non avrà chiuso l’affare Gudmundsson, altra telenovela che va avanti da gennaio e che a sua volta rischia di incepparsi.