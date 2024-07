CORR SPORT, In porta Musso sarebbe più di un'idea

FirenzeViola.it

Come ogni sessione di mercato estiva della Fiorentina, torna il dilemma sul portiere. Il nuovo tecnico dei viola Raffaele Palladino vuole un portiere che sappia giocare con i piedi e Pietro Terracciano non sembra rientrare tra le grazie del mister.

Arrivato a gennaio del 2019 come alternativa a Bartłomiej Drągowski, Terracciano ha conquistato sul campo la titolarità della porta viola ma vista l'età e le idee del gioco di Palladino, probabilmente ha fatto il suo tempo a Firenze. Per questo motivo, come scrive oggi il Corriere dello Sport, la società viola si sarebbe mossa sul mercato e l'idea sarebbe quella di portare Juan Musso, in uscita dall'Atalanta. Il contratto del portiere argentino scade il prossimo anno con la società bergamasca e per Musso Firenze sarebbe una destinazione gradita.