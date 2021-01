CORR.BERGAMO, Papu in club di media classifica?

Il Corriere di Bergamo, in edicola stamani, fa il punto sulla situazione di Alejandro Gomez. Continua il suo braccio di ferro con l'Atalanta per lasciare Bergamo. Il Papu è convinto che riuscirà, alla fine a giocare in una big. Tuttavia Percassi non vorrebbe affatto rinforzare le dirette concorrenti in lotta per i vertici (Inter e Juventus). Arrivando, quindi, agli sgoccioli del mercato, l'argentino potrebbe anche cambiare idea sulle offerte di club di medio classifica. la Fiorentina, forse, ha una chance per accaparrarsi il giocatore.