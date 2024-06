COR.SPORT, Via all'era Palladino. Tutti i nomi sul tavolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È giorno di dichiarazioni in casa Fiorentina. Oggi alle 12, dalla sala stampa del Viola Park, verrà presentato ufficialmente Raffaele Palladino, ricorda il Corriere dello Sport-Stadio nel suo approfondimento sul mercato di Pradè e Goretti. E in attesa di eventuali parole in merito, il quotidiano riparte dalla questione addii: in particolare Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan a meno di sorprese dell'ultimo momento non saranno più tesserati della Fiorentina. Poi sarà il turno delle cessioni, con Jonathan Ikoné in cima alla lista, destinazione probabilmente araba o qatariota.

Spaziando poi sul mercato in entrata, il giornale conferma come il filo diretto più importante porti in questo momento a Nicolò Zaniolo, che tornerebbe molto volentieri a Firenze (e in Italia in generale, come da lui affermato oggi), dove è cresciuto, attraverso il prestito oneroso con obbligo condizionato. Senza contare che i viola potrebbero inserire nell'operazione una pedina come Sofyan Amrabat. Altro profilo da tenere d'occhio è il belga Aster Vranckx, obiettivo per il centrocampo. Infine Lorenzo Lucca che verosimilmente si contende con Mateo Retegui il ruolo di prossimo centravanti viola - chiosa il quotidiano -.