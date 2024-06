IKONÉ, Viola attende i documenti per la cessione in Qatar

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da Sky Sports, la Fiorentina è in attesa di ricevere tutta la documentazione necessaria per il trasferimento di Ikoné in Qatar. Sempre secondo Sky, il francese sarebbe vicino al passaggio all'Al Duhail, attualmente in vantaggio sulla concorrenza dell'Al Arabi. Tuttavia, sembra che le strade tra Ikoné e la Fiorentina siano più distanti che mai.