COR. SPORT, Romei: "Se Chiesa vuole vincere, è ok"

Il Corriere dello Sport ha intervistato Maurizio Romei, presidente della Settignanese, la scuola calcio in cui Federico Chiesa ha iniziato a giocare fin dai cinque anni: "Speravo andasse all'Inter, non alla Juventus. Lo dico da fiorentino. E penso anche che il segnale dato dalla Fiorentina quest'anno sia che non ha un progetto immediato per stare in Europa stabilmente, quindi era inevitabile che Chiesa se ne andasse. Bisogna anche capire le ambizioni di questo ragazzo che ha 23 anni. Se gli manderò un messaggio? Gli scriverò 'Se vuoi vincere qualcosa, hai fatto bene'. Il fratello Lorenzo? E' bravo e babbo Enrico è contento di come sta lavorando in viola. Io invece ho con me Alvaro, il figlio di Borja, che è un 2010 ma gioca già con i 2009".