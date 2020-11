COR. SPORT, L'opinione: "Questa rosa non basta"

Stamani il giornalista Alberto Polverosi scrive sul Corriere dello Sport che il vero problema della Fiorentina è il vuoto tecnico che non si è stati capaci di riempire. Montella e Iachini sono stati riconfermati quando non avrebbero dovuto essere riconfermati. Nel caso del tecnico marchigiano l'imbarazzo è ancora maggiore, perché la rottura è maturata sin dal giorno della sua conferma: una Fiorentina operativa voleva Juric e una presidenziale, Iachini. Alle cui idee di gioco la Fiorentina operativa ha affidato un organico inadeguato. Mesi buttati al vento, i viola non sanno ancora chi sono. Prandelli risulterà di grande aiuto, ha equilibrio ed esperienza, sa come ricostruire e potrà far bene a due patti: che nessuno continui a valutare l'attuale squadra come forte e che a gennaio consegni al nuovo tecnico i giocatori indispensabili per dare inizio alla crescita.