COR. SPORT, Firenze si fa in tre: in 40mila per la coppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quando mancano ormai poco più di quarantotto ore a Olympiacos-Fiorentina, il Corriere dello Sport esalta la passione viola: "Firenze si fa in tre", questo il titolo che troviamo sul quotidiano sportivo locale, a sottolineare la marea viola che occuperà tre zone. Ci saranno i 9mila di Atene certo, ma anche i 30mila presenti al Franchi per assistere alla gara dai maxischermi. Maxischermi che saranno un po' ovunque in città (qui i dettagli), ma soprattutto al Viola Park, dove sono attesi altri 2mila tifosi. In tutto, più di 40mila cuori viola si raduneranno per spingere la squadra di Vincenzo Italiano a un traguardo storico.

La sconfitta patita contro il West Ham non smette ancora di fare male a distanza di dodici mesi, se possibile ha alzato i contenuti emotivi dell’attesa - che non è il piacere stesso, giusto per parafrasare un famoso e azzeccato claim pubblicitario di qualche anno fa - scrive il Corriere dello Sport. Non in questo caso almeno e calcisticamente lo diventerà solo con un trionfo viola. E allora questo è già un buon motivo per accendere Firenze, tale e tanta è la voglia di mettere il nome Fiorentina lassù sopra a quello di tutti gli altri: un’eventuale vittoria sarebbe accolta come una liberazione, perché permetterebbe al club viola di riportare in bacheca un trofeo internazionale a distanza di 63 anni dall’ultima volta (si parla delle tre competizioni più importanti in ambito Uefa che nel tempo sono diventate Champions League, Europa League e Conference League), e allora si trattava della Coppa delle Coppe 1960-’61.